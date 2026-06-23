Une vidéo virale diffusée ce dimanche 21 juin montre un agent de Paris projeter des déchets dans le canal Saint-Martin. Les images, vues plus de 3 millions de fois, ont provoqué une vague d'indignation. La scène intervient alors que la baignade vient d'y être officiellement autorisée depuis mercredi dernier.
Contenu tiers
Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres.
Face à ces images, le maire de Paris, Emmanuel Grégoire, a réagi sur X: «Je souhaiterais préciser que cette action ne correspond pas à la procédure habituelle en matière de nettoyage des espaces.» Il dénonce un cas isolé et a tenu à saluer le travail du reste des agents de propreté alors que «1500 d'entre eux, toute la nuit dernière, ont été mobilisés sur le front sans discontinuité».