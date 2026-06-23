Une vidéo virale montre un agent de la Ville de Paris propulser des détritus au Karcher dans le canal Saint-Martin alors que la baignade vient d'y être autorisée. La municipalité évoque un acte isolé non conforme et promet des sanctions.

Un agent de nettoyage filmé en train de pousser les déchets dans le canal Saint-Martin

Un agent de nettoyage filmé en train de pousser les déchets dans le canal Saint-Martin

Une vidéo virale diffusée ce dimanche 21 juin montre un agent de Paris projeter des déchets dans le canal Saint-Martin. Les images, vues plus de 3 millions de fois, ont provoqué une vague d'indignation. La scène intervient alors que la baignade vient d'y être officiellement autorisée depuis mercredi dernier.

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Face à ces images, le maire de Paris, Emmanuel Grégoire, a réagi sur X: «Je souhaiterais préciser que cette action ne correspond pas à la procédure habituelle en matière de nettoyage des espaces.» Il dénonce un cas isolé et a tenu à saluer le travail du reste des agents de propreté alors que «1500 d'entre eux, toute la nuit dernière, ont été mobilisés sur le front sans discontinuité».