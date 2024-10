Une ébauche de la statue de la Liberté va rester en France

Une ébauche de la statue de la Liberté d'Auguste Bartholdi pourra rester en France (archives). Photo: LAURENT GILLIERON

ATS Agence télégraphique suisse

Une ébauche de la statue de la Liberté, de la main même d'Auguste Bartholdi, va pouvoir rester en France grâce à un mécène intervenu avant que l'œuvre ne soit mise aux enchères, a annoncé jeudi sa société. Inaugurée en 1886 dans le port de New York, la statue de «La Liberté éclairant le monde» est un présent de la France aux Etats-Unis, construit près de Paris par le sculpteur Auguste Bartholdi.

Ce dernier avait réalisé auparavant une maquette en terre cuite de 49 cm de haut, qu'il avait donnée à Edouard de Laboulaye, un fervent admirateur des Etats-Unis qui avait lancé une souscription pour offrir une statue géante aux Américains. Un siècle et demi plus tard, ses descendants s'apprêtaient à vendre la maquette aux enchères fin novembre, à la maison de vente parisienne Artcurial, qui avait obtenu un certificat en vue d'une éventuelle exportation.

A une heure près

Mais la société alsacienne Socomec a pris contact le 25 octobre avec Artcurial et fait une offre acceptée par la famille Laboulaye, indique l'entreprise de Benfeld (Bas-Rhin) dans un communiqué.

«Il s'en est fallu de peu: à une heure près, la statuette (...) aurait été intégrée au catalogue de la vente et l'opportunité d'intervention aurait été perdue», précise Socomec, un groupe industriel spécialisé dans les équipements électriques.

Restant en France, l'œuvre sera présentée au Musée Bartholdi de Colmar, ville natale du sculpteur. La société n'a pas précisé le montant de l'offre faite aux héritiers mais selon Olivier Scherberich, président de la fondation des amis du musée Bartholdi, l'œuvre est évaluée entre 300'000 et 500'000 euros. «Je suis vraiment heureux», déclare-t-il à l'AFP. «Les Américains auraient eu les moyens de l'acquérir. Ca aurait été beaucoup de regrets pour Colmar, pour l'Alsace et pour la France».

La statuette est presque cent fois plus petite que le colosse en cuivre finalement installé dans la baie de New York (46 mètres sans le piédestal). Mais elle en diffère aussi sur plusieurs points, notamment la couronne, le port de tête, et surtout le bras gauche. Alors que la statue bien connue tient la Constitution des Etats-Unis dans son bras replié, l'ébauche tient dans sa main une chaîne brisée.