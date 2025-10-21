L'ancien président Nicolas Sarkozy bénéficie d'une protection rapprochée en prison. Deux agents de sécurité l'ont accompagné ainsi à la Santé, occupant une cellule adjacente, selon des sources proches du dossier.

Nicolas Sarkozy peut compter sur la surveillance accrue de deux officiers de sécurité. Photo: imago/Starface

AFP Agence France-Presse

Deux officiers de sécurité ont accompagné mardi l'ancien président Nicolas Sarkozy à la prison de la Santé et ont été installés dans une cellule voisine, a appris l'AFP de trois sources proches du dossier. Celle-ci ont ainsi confirmaié une information de TF1-LCI. Sollicité par l'AFP, le ministère de la Justice a renvoyé vers l'Intérieur, qui n'a pas commenté.

«Il n'est pas question de prendre le moindre risque concernant la sécurité d'un ancien président.» C'est ce qu'a expliqué une des trois sources, sans plus de détail.

L'entourage de Nicolas Sarkozy n'a pas fait de commentaire: «L'évaluation de la menace relève de la compétence exclusive du ministère de l'Intérieur. Sur le sujet particulièrement sensible de la sécurité de l'ancien président de la République, vous comprendrez qu'on ne puisse rien dire de plus».



