Un adolescent tué par balle en France

Un adolescent de 12-13 ans a été tué par balle en pleine journée à Villefranche-sur-Saône. Les circonstances restent floues, une enquête a été ouverte par le parquet pour éclaircir les faits et deux mineurs ont été interpellés.

AFP Agence France-Presse

Un adolescent est mort par balle lundi en début d'après-midi à Villefranche-sur-Saône (Rhône), a-t-on appris de source proche du dossier.

La victime, âgée de 13 ans, a été atteinte au niveau de la tête et a été prise en charge peu après, vers 13H15, rue de Belleroche, a précisé une source sécuritaire à l'AFP.

Les circonstances du décès n'ont pas été précisées à ce stade. Interrogé par l'AFP, le parquet de la ville n'a pas souhaité communiquer immédiatement.

Deux mineurs interpelés

Deux mineurs de 15 ans et 12 ans ont été interpellés après le décès de l'adolescent. Les deux suspects ont été placés respectivement en «garde à vue» pour le plus âgé et «en retenue» judiciaire pour le plus jeune, a précisé dans un communiqué la procureure de la ville, Laetitia