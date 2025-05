Retrouvés dans des sacs poubelle Confondue par son ADN, une mère interpellée pour la mort de ses deux nourrissons

Une mère de 27 ans a été arrêtée mardi pour le meurtre présumé de deux nourrissons. Les corps ont été découverts dans des sacs poubelle à Mably et Roanne en 2024 et 2020. L'ADN a permis de lier les deux affaires et d'identifier la suspecte.