Les députés écologistes envisagent l'abstention lors du vote du budget de la Sécurité sociale mardi. Cyrielle Chatelain, présidente du groupe, demande des engagements concrets du gouvernement sur l'utilisation des fonds supplémentaires pour les soignants.

AFP Agence France-Presse

Les députés écologistes, dont le vote est crucial, pourraient s'abstenir lors du scrutin mardi en deuxième lecture du projet de budget de la Sécurité sociale si le gouvernement confirme dans l'hémicycle certains engagements, a indiqué la présidente de leur groupe Cyrielle Chatelain.

«Nous ne voterons pas pour, puisque ce budget, dans ses fondations, est profondément déséquilibré» mais «l'abstention est une possibilité», a reconnu sur RMC Cyrielle Chatelain alors que les écologistes avaient voté contre le volet recettes la semaine dernière. Pour faire adopter son texte, le gouvernement tente d'arracher l'abstention des écologistes avec un amendement visant à augmenter l'objectif des dépenses de l'assurance maladie (Ondam) de 3% au lieu de 2%, soit un milliard d'euros.

Mais Cyrielle Chatelain «ne veut pas voter sur des promesses» et veut un «engagement» du gouvernement dans l'hémicycle sur le fait que «chaque euro voté pourra être dépensé par les soignants». Quelques minutes plus tard, la ministre des Comptes publics Amélie de Montchalin lui a répondu sur BFMTV/RMC que le gouvernement «s'engage à dépenser ce qui est voté».

19 milliards de déficit

Le projet de budget de la Sécu pour 2026 prévoit un déficit de la Sécurité sociale de 19,6 milliards d'euros en 2026, a indiqué mardi la ministre de la Santé, Stéphanie Rist, sur France Info.

«On est à 19,6 milliards de déficit, avec des dépenses d'assurance maladie (Ondam, ndlr) augmentées de 3%», a indiqué la ministre. Sans budget, le déficit serait «au minimum de 29-30 milliards», a indiqué Stéphanie Rist.



