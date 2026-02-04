DE
Refus d'obtempérer
Un conducteur grièvement blessé lors d’une intervention policière

Un homme est entre la vie et la mort après un refus d’obtempérer près de Lyon, où trois policiers ont été légèrement blessés. Les faits ont débuté à Villeurbanne lorsqu’une femme poursuivait en voiture un homme avec lequel elle avait un différend.
Publié: il y a 25 minutes
Nuit agitée près de Lyon après un refus d’obtempérer.
Photo: AFP
Un homme se trouve dans un état critique et trois policiers ont été légèrement blessés après un refus d'obtempérer dans la nuit de mardi à mercredi près de Lyon, ont indiqué des sources policières à l'AFP.

La police a été appelée vers 4h du matin à Villeurbanne par une femme qui pourchassait en voiture un homme avec lequel elle avait un «différend», a précisé l'une de ces sources. A son arrivée, la police a pris le relais de la femme, mais le conducteur a poursuivi sa course.

Pronostic vital engagé

«A un moment, il a fait une manoeuvre complètement inconsidérée: il a fait quasiment demi-tour en s'insérant sur le périphérique et s'est retrouvé face à face avec la voiture de police», a raconté cette source policière. «Il a tenté de passer à un endroit où ça ne passe pas», a heurté un muret et le véhicule de police. Sa voiture a fini par se retourner, a-t-elle précisé.

L'individu a été transporté à l'hôpital en déchocage. Son pronostic vital est engagé, a indiqué une deuxième source. Les trois policiers qui se trouvaient dans la voiture percutée sont légèrement blessés, et souffrent notamment de contusions sur les membres, selon ces sources.

