Un homme est entre la vie et la mort après un refus d’obtempérer près de Lyon, où trois policiers ont été légèrement blessés. Les faits ont débuté à Villeurbanne lorsqu’une femme poursuivait en voiture un homme avec lequel elle avait un différend.

AFP Agence France-Presse

Un homme se trouve dans un état critique et trois policiers ont été légèrement blessés après un refus d'obtempérer dans la nuit de mardi à mercredi près de Lyon, ont indiqué des sources policières à l'AFP.

La police a été appelée vers 4h du matin à Villeurbanne par une femme qui pourchassait en voiture un homme avec lequel elle avait un «différend», a précisé l'une de ces sources. A son arrivée, la police a pris le relais de la femme, mais le conducteur a poursuivi sa course.

Pronostic vital engagé

«A un moment, il a fait une manoeuvre complètement inconsidérée: il a fait quasiment demi-tour en s'insérant sur le périphérique et s'est retrouvé face à face avec la voiture de police», a raconté cette source policière. «Il a tenté de passer à un endroit où ça ne passe pas», a heurté un muret et le véhicule de police. Sa voiture a fini par se retourner, a-t-elle précisé.

L'individu a été transporté à l'hôpital en déchocage. Son pronostic vital est engagé, a indiqué une deuxième source. Les trois policiers qui se trouvaient dans la voiture percutée sont légèrement blessés, et souffrent notamment de contusions sur les membres, selon ces sources.