En France voisine, un policier tire sur une voiture immatriculée et volée en Suisse

Une équipe du PSIG, les gendarmes français chargés des contrôles routiers, a fait face à un refus d'obtempérer près de la Suisse. Photo: Shutterstock

Léo Michoud Journaliste Blick

Arrivé à 15 kilomètres de la frontière genevoise, le conducteur a refusé d'obtempérer au contrôle des gendarmes. A Valserhône (Ain) ce vendredi 20 juin, un policier français sorti son arme à feu pour tirer deux fois sur une voiture «volée sur le territoire suisse», relate «Le Progrès».

Le véhicule – immatriculé de notre côté de la frontière – a semble-t-il failli heurter les agents du PSIG (peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie) en forçant le passage. Ses quatre occupants ont été arrêtés.

Enquêtes de part et d'autre

Le conducteur, touché par balle, a fini à l'hôpital «sans que son pronostic vital ne soit engagé», dixit la procureure adjointe du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse. Le concernant, une enquête pour «refus d’obtempérer», «tentative de meurtre sur personne dépositaire de l’autorité publique» et «recel de bien provenant d’un vol aggravé» est ouverte.

Le policier tireur pourrait aussi en prendre pour son grade, si l'enquête pour «violences aggravées» considère ses coups de feu comme non conformes et non proportionnés. Placé en garde à vue vendredi, il a été libéré dans la journée dans l'attente du verdict.