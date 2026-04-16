Un tableau de Claude Monet a été adjugé près de 10,2 millions d’euros à Paris, un record en France depuis 2000 selon Sotheby's. Une autre œuvre du peintre a aussi dépassé les 6 millions lors de cette vente.

AFP Agence France-Presse

Un tableau peint en 1901 par Claude Monet, «Vétheuil, effet du matin», a été vendu aux enchères pour presque 10,2 millions d'euros jeudi à Paris, un montant record en France pour cet artiste ces dernières années, a annoncé la maison Sotheby's. Un autre Monet, «Les Iles de Port-Villez» (1883), a trouvé preneur à 6,45 millions d'euros (frais inclus) lors de la même vente.

Selon Sotheby's, il s'agit de «records pour des oeuvres de Monet vendues aux enchères en France depuis l'ouverture du marché à l'international» en 2000. A cette date, la France a aboli le monopole de ses commissaires-priseurs sur les ventes aux enchères et a ouvert ce marché aux grandes maisons étrangères.

«Jalon vers les Nymphéas»

Les deux tableaux avaient passé un siècle environ dans des collections particulières. «Vétheuil, effet du matin» était estimé entre 6 et 8 millions d'euros et «Les Iles de Port-Villez» entre 3 et 5 millions. Peints à 20 ans d'intervalle et 20 kilomètres d'écart, tous deux représentent la Seine dans des lieux situés près de Giverny, au nord-ouest de Paris, où vivait Monet (1840-1926).

«Ces oeuvres marquent un jalon vers les Nymphéas», série de tableaux emblématique de la dernière partie de la vie du peintre impressionniste, selon Marianne Mathieu, ancienne directrice du Musée Marmottan-Monet, citée dans le communiqué de presse de Sotheby's. Le record pour une oeuvre de Monet est de 110,7 millions de dollars, montant auquel le tableau «Meules» avait été adjugé en 2019 à New York.