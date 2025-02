Le Louvre va faire payer plus cher les touristes suisses que les autres

1/4 L'entrée du musée du Louvre a été conçue pour accueillir quatre millions de visiteurs par an, mais en 2024, ils étaient 9 millions. Photo: Anadolu via Getty Images

Jean-Claude Raemy

Des prix d'entrée identiques pour tous? C'est ça, oui! À partir de janvier 2026, les Suisses devront payer nettement plus cher qu'avant pour visiter le musée du Louvre à Paris. Et nettement plus que les visiteurs européens! Le prix d'entrée pour les Suisses et pour toutes les personnes qui ne sont pas originaires d'un pays de l'UE passera de 22 euros actuellement à 30 euros selon les prévisions. Une augmentation de plus de 36%!

Le président Emmanuel Macron a confirmé cette modulation des prix en fonction du lieu de résidence lors d'une présentation sur l'avenir du musée. L'idée vient de sa ministre de la Culture, Rachida Dati.

La manière exacte dont elle sera mise en œuvre n'a pas encore été expliquée dans les détails. Contrôle du passeport à l'entrée? Indication du lieu de résidence lors de l'achat d'un billet? Que paieront les Français résidant en Suisse par exemple? Interrogé par Blick, le Louvre a renvoyé au ministère de la Culture, qui n'a pour l'instant donné aucune réponse.

La France ne paie presque rien

Le musée le plus visité au monde justifie la hausse du prix de son entrée par le surtourisme: actuellement, environ 9 millions de personnes visitent le musée du Louvre chaque année. La célèbre «Mona Lisa» de Léonard de Vinci attire à lui seul jusqu'à 20'000 visiteurs par jour. On s'attend à moyen terme à 12 millions de visiteurs par an. Dans de tels conditions, un réaménagement s'impose.

Tout d'abord, une toute nouvelle zone d'entrée est prévue. Elle remplacera l'actuelle entrée près de la célèbre pyramide de verre. Un bâtiment séparé sera construit pour la «Joconde», probablement avec un prix séparé. Le coût total de la rénovation et de l'extension du musée devrait s'élever à environ 800 millions d'euros d'ici 2031. L'État français y contribuera légèrement.

L'augmentation des prix pour les visiteurs extérieurs à l'UE, qui représentent actuellement environ 68% du nombre total de visiteurs, devrait tout de même rapporter 20 millions d'euros par an et contribuer ainsi à couvrir les coûts de rénovation. Le musée ne s'attend pas à une baisse de la demande en raison de la hausse des prix. Le Louvre n'avait augmenté le prix d'entrée de 17 à 22 euros qu'en 2024.

D'autres sites touristiques concernés?

Un tel concept de tarification est nouveau en France. Emmanuel Macron a évoqué la possibilité qu'il soit étendu à d'autres monuments célèbres, sans donner d'indications précises.

Les médias français spéculent qu'il pourrait s'agir de l'Arc de triomphe et de la Sainte-Chapelle à Paris ainsi que du Mont-Saint-Michel en Normandie.