La ministre de la Culture Rachida Dati promet des «décisions conséquentes» pour le Louvre, en proie à une grève depuis le 15 décembre. Ces mesures pourraient inclure un remaniement de la direction du musée.

AFP Agence France-Presse

La ministre de la Culture Rachida Dati a affirmé dimanche que des «décisions conséquentes» allaient être prises «incessamment sous peu» pour le musée du Louvre, en proie à un mouvement de grève, évoquant la direction de l'établissement.

La ministre était interrogée sur France Inter/France télévision/Le Monde sur le fait de savoir si la présidente-directrice du musée, Laurence des Cars, conservait toujours sa confiance.

«J'ai revu l'organisation»

«Là, j'ai revu l'organisation, la gouvernance», a répondu Rachida Dati. Maintenant, «on va revoir..., effectivement il y aura un sujet de personne», a-t-elle lancé. Interrogé par l'AFP, le ministère de la Culture n'a pas précisé davantage. En octobre, quelques heures après après le vol spectaculaire des joyaux de la Couronne, la directrice Laurence des Cars avait présenté sa démission à la ministre qui l'avait refusée.

«Moi je suis en discussion avec les organisations syndicales, on avance sur certaines revendications», a-t-elle souligné, alors que le musée fait face à un mouvement de grève de ses personnels pour de meilleures conditions de travail et d'accueil du public.

Des décisions conséquentes

«Mais il y aura des décisions beaucoup plus conséquentes qui vont être prises», ce «incessamment sous peu», a encore déclaré la ministre. Elle a toutefois assuré que l'enjeu «dépasse(ait) les personnes. C'est un sujet d'enjeu muséal, (...) on parle du plus grand musée du monde», a-t-elle dit.

Parmi les sujets traités au sein de la révision de la gouvernance du musée, elle a cité également «le projet d'établissement», «les modalités d'organisation», ses «préoccupations» – comme la sécurité.

Lundi, les agents du personnels sont conviés à une assemblée générale pour décider ou non d'une nouvelle journée de grève. Entamé le 15 décembre, ce mouvement social perlé a contraint l'établissement à fermer ou n'ouvrir que partiellement ses espaces au public certains jours.