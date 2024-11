Un homme a été tué par un septuagénaire dans un McDo à Paris. Photo: Shutterstock

ATS Agence télégraphique suisse

Un homme de soixante ans a été tué par balle vendredi dans un restaurant McDonald's à Paris par un septuagénaire et une enquête pour assassinat a été ouverte, a-t-on appris de source proche du dossier et du parquet.

Les faits se sont déroulés en fin de matinée dans cet établissement de restauration rapide du 18e arrondissement de la capitale. Pour une raison inconnue à ce stade, un homme de 77 ans a pénétré dans l'établissement et a fait feu sur un homme de 60 ans, a-t-on ajouté de même source.

Quatre coups de feu

Il aurait tiré à quatre reprises, a précisé la mairie du 18e arrondissement, qui explique aussi que les hommes se connaitraient et que cette affaire serait liée «à un règlement de compte suite à une tentative de racket». Les investigations ont été confiées au 2e district de police judiciaire.

Selon une source policière, l'auteur des tirs ne s'est pas enfui et a été interpellé sur les lieux par la police. Selon le parquet de Paris, la victime, née en avril 1964, «a été découverte présentant un impact de balle au visage».

«Un revolver et deux munitions dont une percutée ont été trouvés sur place», selon la même source, et «le suspect, né en juin 1947 à Lyon, est resté sur site et a été interpellé». Selon une source proche de l'enquête, le suspect reprocherait à sa victime de l'avoir menacé à cause d'une dette.