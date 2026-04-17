Vendredi, Gérard Depardieu a renoncé à ses poursuites contre France Télévisions, qu’il accusait d’un montage trompeur «Complément d'enquête». Le désistement, annoncé au tribunal de Paris, concerne aussi Delphine Ernotte-Cunci et la production Hikari.

AFP Agence France-Presse

Gérard Depardieu s'est désisté vendredi de ses poursuites contre France Télévisions à qui il reprochait un montage selon lui malhonnête d'un reportage de «Complément d'enquête» où il multipliait les propos graveleux et dégradants pour les femmes et où il était montré sexualisant une enfant.

Cette décision du comédien français de se désister a été communiquée par la nouvelle avocate du comédien français, Delphine Meillet, au début d'une audience devant le tribunal correctionnel de Paris. Elle concerne également la présidente de France Télévisions Delphine Ernotte-Cunci, les auteurs du reportage et la société de production Hikari.