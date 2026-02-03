Une enseignante poignardée par un élève dans le Var

Une professeure de 60 ans a été poignardée mardi dans un collège de Sanary-sur-Mer, dans le Var. L'élève de troisième a été arrêté. Le pronostic vital de l'enseignante est engagé.

AFP Agence France-Presse

Une enseignante d'arts plastiques, âgée de 6o ans, a été poignardée mardi dans sa classe d'un collège de Sanary-sur-Mer, dans le Var, et son pronostic vital est engagé, a indiqué le procureur de Toulon à la presse. Les faits se sont déroulés vers 14h00. L'enseignante a reçu trois ou quatre coups de couteau portés par un élève de troisième qui a été interpellé et placé en garde à vue pour tentative d'assassinat, a précisé Raphaël Balland.

Le ministre de l'Education nationale Edouard Geffray a exprimé mardi son soutien à l'enseignante poignardée et annoncé se rendre «sur place immédiatement». «Une professeure a été victime d'une agression au couteau dans un collège de Sanary-sur-Mer. Mes pensées vont immédiatement à la victime, à sa famille et à l'ensemble de la communauté éducative, dont je partage le vif émoi. Je me rends sur place immédiatement», a indiqué Edouard Geffray sur X.

Le procureur de Toulon a expliqué mardi qu'il n'y avait «pas de connotation religieuse ou politique à ce stade». «On sait seulement qu'il y avait eu des tensions avec cette professeure ces derniers temps, et qu'il lui en voulait, a priori, d'avoir fait des rapports à son encontre», a affirmé Raphaël Balland lors d'un point presse sur place au collège de la Guicharde, à Sanary-sur-Mer.