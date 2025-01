Procès pour violences conjugales 18 mois de prison avec sursis et 10'000 euros d'amende requis contre Stéphane Plaza

Le parquet de Paris requiert 18 mois de prison avec sursis et 10'000 euros d'amende contre Stéphane Plaza pour violences conjugales. L'agent immobilier et star de la télévision est accusé de violences physiques et psychologiques sur deux ex-compagnes.