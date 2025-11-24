Laurent Wauquiez, chef des députés Les Républicains, a déposé lundi une proposition de loi qui vise à interdire aux mineures le port du voile. Selon des experts de droit public, elle n'est certainement pas conforme à la Constitution française.

Une proposition de loi pour interdire le voile aux mineures en France

Laurent Wauquiez veut mettre des amendes aux parents qui autorisent leur fille à porter le voile. Photo: AFP

Le chef des députés Les Républicains Laurent Wauquiez a déposé lundi une proposition de loi pour interdire aux mineures de porter le voile dans l'espace public, mais son examen rapide semble peu probable et sa constitutionnalité mise en doute par des juristes.

Laurent Wauquiez veut interdire «à tout parent d'imposer à sa fille mineure ou de l'autoriser à porter, dans l'espace public, une tenue destinée à dissimuler sa chevelure», selon l'article unique de sa proposition de loi.

Il s'appuie notamment sur un rapport sur les Frères musulmans commandé par le gouvernement et publié en mai dernier, relatant l'augmentation «massive et visible du nombre de petites filles portant le voile». «Pour moi, c'est clair: en France, des enfants, des jeunes filles ne doivent pas porter le voile et, si on ne fait rien, c'est ce qui va arriver», a-t-il expliqué sur CNews. «Si jamais demain, on a une jeune fille qui a dix ans et à qui les parents font porter le voile, il y aura une amende pour les parents», a soutenu Laurent Wauquiez, assurant que «si vous fixez une règle, elle sera respectée».

Doute quant à la conformité de la loi

Sa proposition vise à modifier la loi du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public. Il apparaît toutefois peu probable que ce texte soit examiné avant deux mois: la journée annuelle réservée aux propositions du groupe LR n'est prévue que le 22 janvier.

En outre, des professeurs de droit public interrogés par l'AFP émettent de sérieuses réserves quant à la conformité avec la Constitution de cette proposition déjà formulée, tout en la circonscrivant aux moins de 15 ans, par le patron des députés macronistes Gabriel Attal en mai – même si celui-ci n'avait pas déposé de texte.

Pour la constitutionnaliste Anne-Charlène Bezzina, elle n'a «aucune chance d'être conforme», rappelant que la loi sur la dissimulation du visage que son texte vient modifier a un motif de «sécurité à l'ordre public» et ne «vise aucune religion en particulier». Or, Laurent Wauquiez cible très clairement le voile islamique dans l'espace public, contrevenant «au principe de liberté de religion», ajoute l'enseignante.

«Conviction personnelle»

Jean-Philippe Derosier, professeur de droit public à l'Université de Lille, se dit également «très réservé». Bien que le texte se heurte au principe de liberté religieuse, Laurent Wauquiez justifie sa démarche par la «préservation des droits de l'enfant», ce qui est «assez habile», reconnaît-il, mais insuffisant pour garantir sa conformité constitutionnelle.

Assimiler le port du voile par une mineure à «une forme d'asservissement» reste juridiquement fragile. «Incontestablement, une fillette de 9 ans pourrait le faire par mimétisme ou sous l'effet d'une instrumentalisation», observe-t-il. «Mais une adolescente de 16 ans peut davantage le porter par conviction personnelle.»

Il rappelle par ailleurs que l'interdiction de dissimulation du visage est justifiée par des raisons de sécurité, avec la nécessité de pouvoir «identifier les personnes», un raisonnement difficilement transposable au fait de se couvrir la chevelure.