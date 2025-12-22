Le second évadé de Dijon mis en examen et écroué

Le deuxième évadé de la prison de Dijon, arrêté à Marseille le 21 décembre 2025, a été mis en examen et écroué. Âgé de 19 ans, il était en fuite depuis son évasion le 27 novembre 2025, après avoir scié les barreaux de sa cellule.

Le deuxième évadé de la double évasion en novembre de la prison de Dijon, arrêté jeudi à Marseille après trois semaines de cavale, a été mis en examen et écroué, a indiqué lundi le parquet dijonnais. Agé de 19 ans, le jeune homme a été mis en examen à Dijon pour «évasion en bande organisée en état de récidive légale» et placé en détention provisoire «hors de Dijon», a précisé à l'AFP le procureur Olivier Caracotch.

Le jeune homme, considéré comme dangereux par la justice, a été interpellé dans les quartiers nord de Marseille, sa ville natale, par la Brigade de recherche et d'intervention (BRI), après une traque menée notamment par les policiers de la Brigade nationale de recherche des fugitifs.

Détention provisoire pour tentative d'assassinat

Il a été arrêté seul et non armé, selon le parquet de Dijon, dans un appartement de la cité des Rosiers, copropriété dégradée dans un quartier connu pour abriter du trafic de stupéfiants. Avant son évasion il était en détention provisoire pour tentative d'assassinat et association de malfaiteurs.

Le matin du 27 novembre, le jeune homme et un autre détenu âgé de 32 ans s'étaient évadés de la maison d'arrêt de Dijon après avoir scié les barreaux de leur cellule respective à l'aide d'une lame de scie à métaux, vraisemblablement livrée par drone, et utilisé des draps pour s'enfuir.

Le détenu trentenaire, en détention provisoire pour violences conjugales, avait été repris 24 heures seulement après sa cavale, arrêté dans le bar d'un village de Saône-et-Loire. Il a également été mis en examen pour évasion en bande organisée et association de malfaiteurs. Deux complices présumés des évadés, une femme de 25 ans et un jeune homme de 19 ans, ont également été mis en examen et placés en détention provisoire.