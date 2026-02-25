Marine Le Pen a déclaré ne pas se présenter à la présidentielle de 2027 si elle doit porter un bracelet électronique. La décision de la cour d'appel de Paris tombera le 7 juillet.

AFP Agence France-Presse

La cheffe des députés Rassemblement national (RN) Marine Le Pen a assuré mercredi qu'elle ne ferait pas campagne pour la prochaine élection présidentielle si elle était condamnée à porter un bracelet électronique, dans un entretien à BFMTV. «On ne peut pas faire campagne dans ces conditions», a-t-elle estimé. «Enfin, vous pouvez faire campagne sans aller le soir rencontrer vos électeurs dans des meetings? Ce serait une autre manière de m'empêcher évidemment d'être candidate» en 2027, a-t-elle ajouté.

Marine Le Pen connaîtra le 7 juillet la décision de la cour d'appel de Paris dans le dossier des assistants des eurodéputés du RN, après avoir été condamnée en première instance notamment à deux ans de port de bracelet électronique et cinq ans d'inéligibilité avec exécution immédiate. «Je sais très bien que la décision de cette candidature ne dépend pas de moi. Elle dépend aujourd'hui de trois magistrats qui décideront si oui ou non, les millions de Français qui veulent voter pour moi pourront le faire ou pas», a affirmé Marine Le Pen.

Le Pen écarte un rôle de tutelle sur Bardella

Si elle devait être empêchée, cédant sa place à Jordan Bardella, Marine Le Pen a assuré qu'elle ne jouerait pas auprès de l'actuel président du parti «un rôle de tutelle», pendant la campagne comme à l'Élysée. «Si je ne peux pas être candidate et qu'il est donc candidat, c'est lui qui déterminera à quel niveau il a besoin de ma présence, de mes conseils, de l'expérience qui est la mienne», a-t-elle poursuivi.

«Jordan Bardella n'a jamais été mis sous ma tutelle. Il ne le sera jamais. C'est un homme libre, convaincu», a insisté Marine Le Pen qui a répété qu'elle n'intégrerait pas le gouvernement si M. Bardella était élu en 2027. «Jordan se trouvera un premier ministre, je n'ai aucun doute là-dessus», a-t-elle évacué.