Le magazine américain «Time» lancera une édition française fin 2025. Cette première licence internationale sera un trimestriel papier accompagné d'un site web dès octobre. Le contenu mêlera articles originaux en français et sélections de l'édition américaine.

Fin 2025, «Time» entrera dans le marché francophone avec une version française de son magazine. Photo: Getty Images for TIME

Le magazine américain «Time», connu pour ses unes et son titre de personnalité de l'année, aura une édition française lancée fin 2025, ont annoncé jeudi la publication et le groupe 360BusinessMedia, déjà à l'origine de Forbes France.

Première licence internationale du magazine créé il y a 102 ans, «Time France» prendra la forme d'un trimestriel papier de 200 pages, selon un communiqué. Il sera accompagné d'un site web, lancé en octobre.

Portée internationale

Cette nouvelle publication mêlera «contenus originaux en français» et articles sélectionnés dans l'édition américaine, une équipe éditoriale française devant être constituée «dans les mois à venir», est-il précisé. La personnalité de l'année, distinction accordée par le magazine new-yorkais depuis 1927, sera la même dans les versions américaine et française, a précisé 360BusinessMedia à l'AFP.

«Le profil sélectionné bénéficie généralement d'une portée et d'une résonance véritablement internationales, ce qui justifie ce choix harmonisé», a justifié le groupe. En 2024, Time a désigné Donald Trump personnalité de l'année.

Distribution en Francophonie

Tirée à 100'000 exemplaires, la déclinaison française sera distribuée en France, en Belgique, au Luxembourg, en Suisse et à Monaco. Sur ce total, 50'000 exemplaires seront mis en kiosques, et 50'000 autres seront distribués dans des «lieux premium» comme les hôtels de luxe ou les salons VIP d'aéroports. «C'est un honneur d'orchestrer l'arrivée en France d'un titre aussi emblématique», s'est réjoui Dominique Busso, directeur général de 360BusinessMedia, cité dans le communiqué et qui sera à la tête du trimestriel.

Fort d'une longue expérience dans la presse et internet, Dominique Busso a créé 360BusinessMedia en 2016 lors du lancement de la version française de Forbes, un autre magazine américain emblématique, d'abord sous la forme d'un site puis, en 2017, d'un trimestriel papier.

Couverture régionale

Son groupe comprend aussi depuis 2022 le magazine Oniriq. «Ce lancement reflète notre engagement à atteindre de nouveaux publics et à les rencontrer là où ils se trouvent», a salué pour sa part Jessica Sibley, PDG de «Time».

«Avec notre expansion sur le marché français des médias, nous nous appuyons sur une longue tradition de couverture de la région», illustrée notamment par des interviews exclusives du président Emmanuel Macron, de la star du football Kylian Mbappé ou du chef Mory Sacko, a-t-elle fait valoir. «Time» revendique une audience combinée de plus de 120 millions de personnes dans le monde grâce à son magazine et ses plateformes numériques.