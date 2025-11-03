Le prix Femina décerné à Nathacha Appanah

Le prix Femina 2023 a été décerné à Nathacha Appanah pour «La nuit au coeur». Ce roman, qui explore les destins de trois femmes face aux violences masculines, a été choisi parmi cinq finalistes par un jury exclusivement féminin.

Natacha Appanah décroche le prix Femina pour «La nuit au coeur». Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Le prix Femina, l'une des grandes récompenses littéraires en France, a été décerné lundi à Nathacha Appanah pour son roman «La nuit au coeur», qui lie le destin de trois femmes prises dans la spirale des violences masculines. Le prix Femina a été remis au musée Carnavalet-Histoire de Paris à la veille des prix Goncourt et Renaudot et deux jours avant le Médicis. Nathacha Appanah a été choisie à l'issue d'un second tour des votes.

Son jury exclusivement féminin, composé de 12 membres, a préféré «La nuit au coeur» (Gallimard) aux quatre autres romans français qui figuraient dans sa dernière sélection : «Au grand jamais» (Gallimard) de Jakuta Alikavazovic, «Un mal irréparable» (Mialet-Barrault) de Lionel Duroy, «Le monde est fatigué» (Finitude) de Joseph Incardona, et «La Maison vide» (Minuit) de Laurent Mauvignier.

En 2024, le prix Femina avait été remis à l'écrivain franco-vénézuélien Miguel Bonnefoy, pour «Le Rêve du jaguar». Le jury a par ailleurs décerné le prix Femina du roman étranger à l'écrivain irlandais John Boyne pour «Les éléments» (Lattès), un ouvrage déjà salué par le prix du Roman Fnac 2025. Le prix Femina de l'essai a récompensé le journaliste et écrivain français Marc Weitzmann pour «La part sauvage» (Grasset), qui célèbre le romancier américain Philip Roth.