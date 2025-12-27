Un homme a été tué à l'arme blanche en Pays de la Loire (F)

Un homme a été tué à l'arme blanche et une femme blessée dans la nuit du 26 au 27 décembre à St-Bonnet-le-Château (Loire). Un suspect de 46 ans a été interpellé.

AFP Agence France-Presse

Un homme a été tué à l'arme blanche et une femme blessée dans la nuit de vendredi à samedi à St-Bonnet-le-Château (Loire), a-t-on appris samedi auprès du parquet et de source proche de l'enquête. L'homme soupçonné d'avoir porté les coups a été interpellé dans la nuit et placé en garde à vue, a indiqué à l'AFP la procureure de Saint-Etienne Anne Gaches. Une enquête a été ouverte pour «homicide volontaire et tentative d'homicide volontaire» et confiée à la Brigade de recherches de Monbrison, selon elle.

Selon une source proche de l'enquête, les victimes sont un homme d'une trentaine d'années, décédé après avoir reçu plusieurs coups de couteau, et une jeune femme d'une vingtaine d'années.

L'agresseur, un homme de 46 ans, a été maîtrisé par un policier résidant à proximité avant l'arrivée des gendarmes, a précisé la source. Le drame s'est déroulé dans le village de St-Bonnet-le-Château, à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Saint-Etienne, dans des circonstances qui n'ont pas été précisées dans l'immédiat.



