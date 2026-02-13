La réclusion criminelle à perpétuité a été requise à Lyon. L’accusé est jugé pour le meurtre de son ex-conjointe en 2022.

La peine maximale de la réclusion criminelle à perpétuité a été requise vendredi contre un homme jugé pour le meurtre en 2022 de son ex-conjointe, devant la cour d'assises du Rhône à Lyon.

Evoquant «un meurtre typique des féminicides», l'avocate générale Dorothée Perrier a également requis une période de sureté de 22 ans, assortie du retrait total de l'autorité parentale de Mourad B. sur ses quatre enfants. Pour la magistrate, l'accusé a commis sur son ex-conjointe «un meurtre en représailles, pensé avec la volonté d'annihiler, avec acharnement, en l'égorgeant alors qu'elle était déjà agonisante sur le sol et dans un contexte de violences répétées, et de poursuites judiciaires».

Plusieurs plaintes déposées

L'autopsie avait relevé 54 plaies sur le visage et le corps de Nathalie D, 33 ans, certaines ayant pu être causées par un marteau, d'autres par un objet tranchant d'au moins 15 cm, notamment une profonde plaie latérale le long de la gorge.

Le jeune femme avait été tuée le soir du 8 mai 2022, devant sa maison à Grézieu-la-Varenne, à l'ouest de Lyon, sous les yeux de leurs trois filles alors âgées de 3 à 13 ans, et de l'une de leurs amies. Sa mort est intervenue alors qu'elle avait en sa possession un téléphone «grave danger», qu'elle n'a pas utilisé au moment de son agression.

Elle avait porté plainte à de multiples reprises contre son ex-conjoint, qui était placé sous contrôle judiciaire depuis mars 2022 et avait interdiction d'entrer en relation avec elle. L'accusé avait aussi déjà été condamné pour violences sur une autre ex-compagne.



