La peine maximale de la réclusion criminelle à perpétuité a été requise vendredi contre un homme jugé pour le meurtre en 2022 de son ex-conjointe, devant la cour d'assises du Rhône à Lyon.
Evoquant «un meurtre typique des féminicides», l'avocate générale Dorothée Perrier a également requis une période de sureté de 22 ans, assortie du retrait total de l'autorité parentale de Mourad B. sur ses quatre enfants. Pour la magistrate, l'accusé a commis sur son ex-conjointe «un meurtre en représailles, pensé avec la volonté d'annihiler, avec acharnement, en l'égorgeant alors qu'elle était déjà agonisante sur le sol et dans un contexte de violences répétées, et de poursuites judiciaires».
Plusieurs plaintes déposées
L'autopsie avait relevé 54 plaies sur le visage et le corps de Nathalie D, 33 ans, certaines ayant pu être causées par un marteau, d'autres par un objet tranchant d'au moins 15 cm, notamment une profonde plaie latérale le long de la gorge.
Vous, ou l'une de vos proches, êtes victime de violences de la part d'un partenaire ou d'un proche? Voici les ressources auxquelles vous pouvez faire appel.
En cas de situation urgente ou dangereuse, ne jamais hésiter à contacter la police au 117 et/ou l'ambulance au 144.
Pour l'aide au victimes, plusieurs structures sont à votre disposition en Suisse romande, et au niveau national.
- Solidarité Femmes Bienne
032 322 03 44
9-12h et 14-20h
Mercredi: 14-20h
Samedi: 10-12h
Dimanche: 17-20h
- Solidarité Femmes et Centre LAVI Fribourg
info@sf-lavi.ch
026 322 22 02 9-12h et 14h-18h
Ligne de nuit 19h-7h
Weekends et jours fériés: 11–17h
- AVVEC Genève
info@avvec.ch
022 797 10 10
- Au cœur des Grottes, Genève
022 338 24 80
Lu-Ve 8h30-12h
- Ligne d’écoute en matière de violence domestiques Genève
0840 11 01 10
- Centre d’accueil Malley Prairie, Lausanne
021 620 76 76
Non—stop
- Maison de Neuchâtel SAVI
savi.ne@ne.ch
032 889 66 49
- SAVI La Chaux-de-Fonds
savi.cdf@ne.ch
032 889 66 52
- Unité de médecine des violences (UMV)
Consultation médico-légale
- Bureau fédéral de l’égalité
- LAVI. Aide aux victimes d’infractions
- Fédération solidarité femmes Suisse
- Brava – ehemals TERRE DES FEMMES Schweiz
076 725 91 21
Lundi à Mercredi 14h-16h
Le jeune femme avait été tuée le soir du 8 mai 2022, devant sa maison à Grézieu-la-Varenne, à l'ouest de Lyon, sous les yeux de leurs trois filles alors âgées de 3 à 13 ans, et de l'une de leurs amies. Sa mort est intervenue alors qu'elle avait en sa possession un téléphone «grave danger», qu'elle n'a pas utilisé au moment de son agression.
Elle avait porté plainte à de multiples reprises contre son ex-conjoint, qui était placé sous contrôle judiciaire depuis mars 2022 et avait interdiction d'entrer en relation avec elle. L'accusé avait aussi déjà été condamné pour violences sur une autre ex-compagne.