Une enquête pour meurtre a été ouverte après la mort jeudi dans le Gard (Sud) d'un père de famille, percuté par la voiture du père d'un autre jeune lors d'une rixe à propos d'un téléphone, a indiqué vendredi le parquet d'Alès.

Les faits se sont déroulés jeudi soir vers 18h30 à Saint-Martin-de-Valgalgues, ancienne cité minière de la banlieue d'Alès. Malgré l'intervention des secours, la victime, un homme âgé de 56 ans, est décédée des suites de ses blessures. Le mis en cause, âgé 43 ans, a été interpellé et placé en garde à vue pour «meurtre», selon le parquet.

Une rixe entre 30 personnes

«Il y a de nombreux témoins qui indiquent qu'il aurait été percuté volontairement» par la voiture, a indiqué à l'AFP le procureur de la République d'Alès, Abdelkrim Grini, ce que conteste le mis en cause. Tout aurait commencé mercredi par une dispute à propos d'un téléphone portable entre deux jeunes hommes âgés de 18 et 19 ans.

Jeudi en fin de journée, ils se sont à nouveau croisés dans les rues du village. L'un aurait tenté de s'excuser, mais a reçu en retour un coup de poing, selon le procureur. Des membres des deux familles, soit une trentaine de personnes, les ont alors rejoints et ont échangé coups et insultes. Le père de l'un des jeunes s'est alors éloigné en disant qu'il allait chercher un fusil. Après avoir pris sa voiture et parcouru quelques dizaines mètres, il aurait fait demi-tour puis aurait percuté le père de l'autre jeune homme.

Selon le ministère de l'Intérieur, le nombre d'homicides (980) en France était en baisse de 2% en 2024 par rapport à l'année précédente. Ce chiffre n'a que peu évolué depuis plusieurs années : en l'an 2000, 1051 homicides avaient été enregistrés sur le territoire national.