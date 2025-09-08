Dernière mise à jour: il y a 25 minutes

Le procès en appel de l'affaire des assistants parlementaires du FN se tiendra du 13 janvier au 12 février 2026 à Paris. Marine Le Pen et 11 autres personnes seront rejugés pour détournement de fonds publics, avant la présidentielle de 2027

Marine Le Pen sera fixée sur son sort début 2026

Marine Le Pen sera fixée sur son sort début 2026

En mars, Marine Le Pen a été condamnée à une peine d'inéligibilité de cinq ans avec exécution immédiate. Photo: AFP

ATS Agence télégraphique suisse

Le procès en appel de l'affaire des assistants parlementaires européens du FN se tiendra du 13 janvier au 12 février 2026, plus d'un an avant la présidentielle de 2027, selon le calendrier fixé lundi lors d'une audience à la cour d'appel de Paris.

Le Rassemblement national (ex-FN), sa patronne Marine Le Pen ainsi que onze autres personnes, soit la moitié des condamnés en première instance, seront rejugés pour détournement de fonds publics, accusés d'avoir mis en place un «système» entre 2004 et 2016 pour payer des salariés du parti avec l'argent du Parlement européen. En mars, Marine Le Pen a été condamnée à une peine d'inéligibilité de cinq ans avec exécution immédiate.

Développement suit