Quand Gérard Darmon défendait Gérard Depardieu

Neuf femmes accusent Gérard Darmon de violences sexistes et sexuelles. Si l'acteur français nie en bloc, les allégations qui le visent viennent rappeler qu'il avait pris la défense de Gérard Depardieu, visé par trois plaintes pour viols et agressions sexuelles.

Fin 2023, Gérard Darmon avait volé au secours de Gérard Depardieu, lui aussi accusé de violences sexistes et sexuelles. Photo: AFP

Antoine Hürlimann Responsable du pôle News et Enquêtes

Ce soutien émanait-il d’un Gérard à un autre ou d’un agresseur à un autre? Ce mercredi, dans une enquête publiée par «Politis», neuf femmes accusent Gérard Darmon de violences sexistes et sexuelles. Si le célèbre acteur français à la voix reconnaissable entre mille nie toutes les assertions le visant, cet épisode vient en rappeler un autre: son soutien à Gérard Depardieu, inculpé pour viol et visé par de nombreuses plaintes pour violences sexuelles.

Souvenez-vous. En pleine polémique concernant une tribune de soutien écrite en faveur «du dernier monstre sacré du cinéma» de l’Hexagone, le septuagénaire désormais lui aussi dans la tourmente dénonçait un «lynchage». «J’ai une sainte horreur, au-delà de Depardieu, des hordes de chiens, ceux qui frappent un homme à terre, le bashing, l’acharnement», qui est «inadmissible», lançait-il sur BFMTV, il y a tout juste un an.

L’acteur assurait ne pas connaître personnellement Gérard Depardieu même s’il «aime beaucoup» le «personnage hors norme, libre et dérangeant». Interrogé sur les mots de son confrère en Corée du Nord où il multiplie, dans une séquence diffusée sur France 2, les remarques misogynes et obscènes à l’encontre de femmes et d’une fillette, Gérard Darmon avait rétorqué que «les vrais pervers sexuels ferment leur gueule». Et d’ajouter: «Il en parle comme il parle d’une recette.»

Des affaires récentes

Gérard Darmon avait en outre tempéré: «Vous savez comment les mecs parlent des femmes? Ça ne vous est jamais arrivé d’être grivois?» Pour mémoire, la plupart des femmes qui le dénoncent aujourd’hui étaient âgées de moins de 30 ans au moment présumé des faits, l’une d’entre elles dépassant à peine la majorité.

Toutes se trouvaient dans une situation précaire lorsqu’elles ont travaillé avec lui sur des plateaux de tournage. Les affaires rapportées sont récentes, s’échelonnant entre 2018 et l’été 2024.