Un homme armé d'un couteau tué par la police en Corse

Un homme armé d'un couteau a été tué par la police à Ajaccio, en Corse, le 20 décembre 2025. Le procureur écarte l'hypothèse terroriste pour cet incident impliquant un Belge de 26 ans né au Sénégal.

AFP Agence France-Presse

Un homme armé d'un couteau et menaçant des passants en plein coeur d'Ajaccio en Corse, île française de Méditerranée, a été tué samedi midi par la police, la justice française écartant à ce stade un acte terroriste.

L'homme de 26 ans, un Belge né au Sénégal, selon une source proche de l'enquête, a été mortellement touché par un ou plusieurs tirs de la police nationale, selon le procureur, qui a ainsi confirmé une information de la chaîne France 3 Viastella.

Plusieurs coups de feu

«Je peux écarter à ce stade un attentat terroriste puisqu'à aucun moment l'individu n'aurait proféré des menaces en ce sens», a précisé à la presse le procureur d'Ajaccio, Nicolas Septe, sur les lieux de l'homicide.

La police a d'abord fait usage d'un pistolet à impulsion électrique, sans succès, et l'un des policiers a alors fait feu à plusieurs reprises sur l'homme, qui est décédé. L'IGPN, la police des polices, a été saisie.

Sur des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, on voit l'homme avancer rapidement à pied sur le cours Napoléon, tandis que des policiers le mettent en joue. Le cours Napoléon, une artère très fréquentée du centre-ville d'Ajaccio, a été fermé à la circulation.



