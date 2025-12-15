Le Louvre restera fermé lundi en raison d'une grève du personnel dénonçant des conditions de travail dégradées. Une assemblée générale s'est prononcée «à l'unanimité» en faveur d'une fermeture.

Le Louvre n'a pas pu ouvrir lundi en raison d'une grève de ses personnels, nouvelle épreuve pour le musée parisien dans la tourmente depuis le cambriolage du 19 octobre et la mise à nu de ses dysfonctionnements. La décision a été votée à l'unanimité lors une assemblée générale des salariés, ont déclaré à l'AFP la CGT et la CFDT.

Selon ces deux syndicats, quelque «400 agents» ont voté une «grève reconductible» «à l'unanimité», pour dénoncer la «détérioration» des conditions de travail et la dégradation de l'accueil du public dans le musée le plus visité au monde. Ce dernier n'avait pas ouvert ses portes lundi matin à 9h, invitant les visiteurs à revenir à la mi-journée. Contactée par l'AFP, la direction a indiqué qu'elle recensait actuellement les agents non-grévistes pour pouvoir envisager une ouverture du musée ce

«Visiter le Louvre est devenu un véritable parcours du combattant», écrivent les syndicats CGT, CFDT et SUD dans leur préavis de grève. Celui-ci a été envoyé le 8 décembre à la ministre française de la Culture Rachida Dati.

Eviter la fermeture à l'approche des fêtes

Pour tenter d'éviter une fermeture du musée à l'approche des vacances de Noël, des réunions ovaient eu lieu la semaine dernière au ministère de la Culture avec les syndicats, dont une avec Rachida Dati en personne. Face aux syndicats, la ministre s'était engagée à revenir sur la baisse de 5,7 millions d'euros de dotation publique au Louvre prévue dans le projet de loi de finances 2026, avait-on appris de sources concordantes. En 2024, le musée a perçu 98,2 millions d'euros de subventions de l'Etat.

En parallèle de ce conflit social, le musée doit faire face à une réorganisation à marche forcée et continuer de répondre aux interrogations sur les failles qui ont permis en octobre à un commando de s'emparer de huit joyaux de la Couronne de France, toujours introuvables.

Cette semaine, des sénateurs vont par ailleurs mener des auditions afin de poursuivre leur quête de réponses sur les dysfonctionnements du musée, après avoir pris connaissance de l'enquête administrative lancée après le cambriolage. Laurence des Cars, à la tête du musée depuis fin 2021, sera questionnée mercredi.