Un policier a tiré sur un homme armé d'un couteau à la gare Montparnasse à Paris. L'individu, connu pour violences conjugales, a été blessé. Une partie de la gare a été évacuée et le trafic ferroviaire perturbé.

Le trafic ferroviaire a été perturbé. Photo: AFP

Un policier a tiré vendredi en début d'après-midi sur un homme connu pour violences conjugales et exhibant un couteau à la gare Montparnasse à Paris, a indiqué le parquet de Paris sollicité par l'AFP.

Le parquet de Paris a été «avisé d'au moins un coup de feu tiré à la gare Montparnasse». Il ressort des premiers éléments qu'un «homme connu pour violences conjugales avait exhibé un couteau, et qu'un policier a fait usage de son arme pour l'interrompre», a ajouté le parquet.

Les pompiers de Paris sont intervenus «en appui» des forces de l'ordre pour «deux personnes blessées», sans que leur pronostic vital ne soit engagé, ont-ils indiqué à l'AFP, sans préciser si l'homme maîtrisé par la police figurait parmi ces deux blessés. Une partie de la gare Montparnasse a été évacuée «de manière préventive», selon cette même source. «Un périmètre de sécurité a été mis en place», a précisé une porte-parole de la SNCF à l'AFP, précisant que «le trafic ferroviaire est légèrement perturbé en conséquence»

Selon un photographe de l'AFP présent sur place, les faits se sont déroulés au niveau des quais de la gare, que des passagers quittaient en se disant «choqués». Les voyageurs ont été évacués sur le parvis, où plusieurs camions de pompiers, Samu et ambulances ont été mobilisés.