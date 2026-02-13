La malédiction se poursuit au Louvre, avec une inondation

Après un cambriolage et une fraude, le musée du Louvre subit désormais une inondation. La fuite d'eau est survenue dans une salle renfermant des oeuvres des 15e et 16e siècles.

Olalla Piñeiro Trigo Journaliste Blick

Les malheurs n'en finissent plus au Louvre. Alors que la veille une fraude aux billets a été démantelée, une inondation est survenue au musée dans la nuit de ce jeudi et vendredi, rapporte BFMTV. La situation est considérée comme «urgente» selon les équipes techniques du musée, au vu de l'«importante fuite d’eau», rapporte la chaîne française.

La salle concernée est la 707, dite «Duchâtel», située au premier niveau dans l'aile Denon du musée. Elle contient des oeuvres des 15e et 16e siècles, comme trois toiles de Bernardino Luini.

Une canalisation soupçonnée

Selon les informations dont dispose BFMTV, un échafaudage a été installé. On soupçonne une canalisation défaillante située à l'étage supérieur d'avoir causé la fuite. Les salles 706 à 708 sont actuellement fermées. Selon une source qui s'est confiée au média, le plafond serait très endommagé, et les oeuvres d'art seraient aussi touchées. Une expertise a été ouverte.

Développement suit