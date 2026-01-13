Une quinzaine de tracteurs de la FNSEA et des Jeunes Agriculteurs sont entrés dans Paris à l'aube. Ils ouvrent la voie à de grands convois de centaines d’engins attendus dans la capitale.

Des tracteurs de la FNSEA et des Jeunes Agriculteurs sont entrés dans Paris

AFP Agence France-Presse

Une quinzaine de tracteurs de la FNSEA et des Jeunes Agriculteurs sont entrés dans Paris mardi peu avant 6h, a constaté une journaliste de l'AFP, premiers arrivés de larges convois qui devraient voir débarquer plusieurs centaines de tracteurs dans la capitale.

Entrés par Porte Dauphine, les tracteurs, escortés par des camions de CRS, doivent parcourir de grandes artères de Paris dont l'avenue des Champs-Elysées jusqu'à un rassemblement quai d'Orsay.

L'action a lieu à l'initiative de la FRSEA Grand bassin parisien, une entité englobant l'Ile-de-France et des départements de régions voisines, pour exiger des «actes concrets et immédiats» pour défendre la souveraineté alimentaire. Cette étape intervient quelques jours à peine après les actions coup de poing de la Coordination rurale et de la Confédération paysanne.