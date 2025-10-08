DE
Son père a été interpellé
La petite fille enlevée dans l'Orne a été retrouvée saine et sauve

La petite Khuslen, 3 ans, enlevée mardi dans l’Orne, a été retrouvée saine et sauve mercredi près de Vannes. Son père, soupçonné de l’avoir enlevée, a été interpellé.
Publié: il y a 59 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 32 minutes
Khuslen, 3 ans, enlevée mardi dans l’Orne, a été retrouvée saine et sauve mercredi près de Vannes. Son père a été arrêté.
Photo: AFP
AFP Agence France-Presse

L'homme soupçonné d'avoir enlevé sa fillette de trois ans dans l'Orne a été interpellé mercredi près de Vannes (Morbihan) et l'enfant est saine et sauve, a indiqué à l'AFP le parquet d'Alençon, confirmant une information de Ouest France.

Une procédure d'alerte enlèvement avait été déclenchée mardi soir, avant d'être levée mercredi matin, pour tenter de retrouver cette petite fille prénomée Khuslen. Son père, un homme de 36 ans d'origine mongole, s'était enfui avec elle et était activement recherché par la police.

