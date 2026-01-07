Le cercueil de Brigitte Bardot, icône du cinéma français, est arrivé mercredi à l'église de Saint-Tropez. Une cérémonie privée a réuni des proches avant son inhumation au cimetière marin.

AFP Agence France-Presse

Le cercueil recouvert de rotin de l'icône du cinéma français Brigitte Bardot est arrivé à l'église de Saint-Tropez mercredi en fin de matinée, accueilli par son fils avec qui elle entretenait des relations compliquées, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Le convoi funéraire a traversé le petit port de la Côte d'Azur sous quelques applaudissements, avant une cérémonie réservée à des invités comme Mireille Mathieu, Paul Belmondo ou encore la figure de l'extrême-droite Marine Le Pen. Elle sera ensuite inhumée dans la tombe familiale au cimetière marin face à la Méditerranée.

Tôt mercredi matin, des gerbes de fleurs ont été déposées, et un portrait de BB placé à l'entrée de la petite église Notre-Dame de l'Assomption. Des dizaines de journalistes et de fans se sont rassemblés et des photographes se sont positionnés devant un des écrans où sera retransmise la cérémonie qui doit commencer à 11H00. Le café emblématique du village, le Sénéquier, s'est rempli de touristes et de locaux de bon matin.

Décédée des suites d'un cancer

Son mari a révélé que la star était soignée pour un cancer, qu'elle était amaigrie et souffrait de violentes douleurs au dos. Il a confié lui avoir tenu la main jusqu'au bout, jusqu'à l'aube de ce 28 décembre où elle est morte «entourée de ces animaux qu'elle aimait par-dessus tout, et de moi, qui l'aimais».

Bernard d'Ormale raconte s'être redressé en «l'entendant dire ''Pioupiou'', ce petit surnom que nous nous donnions chacun dans l'intimité, et puis c'était fini». Il décrit «une plénitude, une tranquillité se sont inscrites sur son visage. Et elle est redevenue extrêmement belle, comme dans sa jeunesse».