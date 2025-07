Le meurtre de Delphine Jubillar à la fin décembre 2020 a profondément choqué la France. Photo: AFP

Une avancée majeure dans une affaire sans cadavre ni aveux qui a suscité un grand émoi en France? Cédric Jubillar aurait avoué le meurtre de son épouse Delphine, disparue fin 2020, à sa nouvelle compagne, selon son avocat. Incarcéré depuis son inculpation en juin 2021, Cédric Jubillar est poursuivi pour le meurtre de sa compagne Delphine dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020, à Cagnac-les-Mines, dans le sud-ouest de la France.

Dans cette affaire sans corps, ni aveux, ni témoin, ni scène de crime, ni preuve irréfutable, Cédric Jubillar nie toute responsabilité et clame son innocence. Les enquêteurs ont néanmoins la conviction qu'il a tué son épouse - une infirmière de 33 ans, mère de deux enfants -, alors qu'elle venait de lui annoncer son intention de divorcer. Son procès aux assises doit débuter fin septembre.

«Elle tombe amoureuse de cet homme après quelques échanges et quelques rencontres et elle apprend qu'il est le meurtrier de son épouse», a indiqué à l'AFP l'avocat de la jeune femme, Joaquinito Maria Alogo De Obono, confirmant des informations du quotidien régional La Dépêche du Midi. «C'est comme ça que je l'ai étranglée», aurait dit Cédric Jubillar à sa petite amie en lui serrant le cou, selon le journal.

«J'ai déjà tué, ne me trompe pas»

La jeune femme de 31 ans qui aurait entretenu une relation durant six mois avec l'homme de 37 ans, après la disparition de Delphine Jubillar, aurait obtenu ses révélations alors qu'elle lui rendait régulièrement visite à la maison d'arrêt de Seysses, près de Toulouse (sud-ouest), où il est incarcéré. Dans une vidéo filmée et diffusée par la télévision locale France 3 Occitanie, on entend la jeune femme témoigner anonymement.

«Il m'a avoué avoir tué sa femme, il m'a dit l'avoir étranglée chez eux sur le canapé, qu'elle ne s'y attendait pas et qu'elle a eu le temps de rien.» «J'ai déjà tué une fois, ne me trompe pas et tout se passera bien», lui aurait également dit Cédric Jubillar, selon Me Alogo De Obono.

Le peintre-plaquiste aurait également raconté à sa nouvelle compagne avoir transporté le corps de Delphine avant de le brûler, «mais sans donner de lieu», a ajouté l'avocat. «Lourde des révélations» de Cédric Jubillar, la jeune femme aurait «pris ses distances» avec lui depuis le 18 juin, a-t-il précisé.