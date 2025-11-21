Nicolas Sarkozy annonce la sortie de son livre «Le journal d'un prisonnier» le 10 décembre chez Fayard. L'ouvrage relate son expérience de trois semaines d'incarcération à la prison de la Santé, après sa condamnation dans l'affaire libyenne.

Nicolas Sarkozy sort un livre le 10 décembre sur son incarcération à la Santé. Photo: IMAGO/Bestimage

AFP Agence France-Presse

Nicolas Sarkozy a annoncé vendredi la sortie le 10 décembre d'un livre, «Le journal d'un prisonnier», aux éditions Fayard, contrôlées par Vincent Bolloré, dans un message publié sur X.

«En prison, il n'y a rien à voir, et rien à faire. J'oublie le silence qui n'existe pas à la Santé où il y a beaucoup à entendre. Le bruit y est hélas constant. A l'image du désert, la vie intérieure se fortifie en prison», écrit l'ancien président, incarcéré trois semaines suite à sa condamnation dans le procès libyen.

Le 25 septembre, l'ancien chef de l'État, aujourd'hui âgé de 70 ans, a été condamné en première instance à cinq ans de prison avec mandat de dépôt assorti d'une exécution provisoire pour association de malfaiteurs, et à une amende de 100'000 euros.

Trois semaines d'incarcération

Il a aussitôt fait appel et sera jugé à nouveau du 16 mars au 3 juin par la cour d'appel de Paris. Le tribunal correctionnel de Paris l'a reconnu coupable d'avoir sciemment laissé ses collaborateurs démarcher la Libye du dictateur Mouammar Kadhafi pour solliciter un financement occulte de sa campagne présidentielle victorieuse de 2007.

Celui qui clame son innocence depuis le début de l'affaire a été incarcéré pendant trois semaines à la prison de la Santé, une détention inédite pour un ex-président dans l'histoire de la République française et qui a suscité de vifs débats.

Ecroué le 21 octobre, Nicolas Sarkozy a été libéré de prison le 10 novembre par la cour d'appel de Paris, qui a estimé qu'il ne présentait pas de risque de fuite et l'a placé sous contrôle judiciaire. Pour les juges, le mandat de dépôt avec exécution provisoire était justifié par la «gravité exceptionnelle» des faits. Pour Nicolas Sarkozy, il a été motivé par «la haine».