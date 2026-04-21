La moitié de la Guadeloupe en alerte sécheresse

La Grande-Terre et l'île de la Désirade, en Guadeloupe, ont été placées en alerte sécheresse face à la dégradation du niveau des nappes phréatiques, a annoncé lundi la préfecture du territoire.
Dans un arrêté daté de vendredi, elle évoque une «dégradation suivie depuis plusieurs semaines de la situation des nappes phréatiques de Grande-Terre», à laquelle s'ajoutent des «difficultés chroniques liées au dysfonctionnement du réseau de distribution d'eau potable».
Une situation «amenée à se prolonger»
Environ la moitié de la Guadeloupe est ainsi concernée par des contraintes ou des interdictions de prélèvements, d'arrosage et de lavage notamment, tandis que le reste du territoire - hormis l'île de Marie-Galante - est placé au stade de «vigilance», sans restriction mais avec un appel à un usage responsable.
La préfecture met en garde contre une situation «amenée à se prolonger», expliquant que «la recharge des nappes est un processus lent qui nécessite plusieurs semaines de pluies 'efficaces'».