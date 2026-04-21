La Grande-Terre et La Désirade, en Guadeloupe, sont en alerte sécheresse, selon la préfecture. La baisse des nappes phréatiques et un réseau d'eau défaillant aggravent la situation.

La moitié de la Guadeloupe en alerte sécheresse

La moitié de la Guadeloupe en alerte sécheresse

AFP Agence France-Presse

La Grande-Terre et l'île de la Désirade, en Guadeloupe, ont été placées en alerte sécheresse face à la dégradation du niveau des nappes phréatiques, a annoncé lundi la préfecture du territoire.

Dans un arrêté daté de vendredi, elle évoque une «dégradation suivie depuis plusieurs semaines de la situation des nappes phréatiques de Grande-Terre», à laquelle s'ajoutent des «difficultés chroniques liées au dysfonctionnement du réseau de distribution d'eau potable».

Une situation «amenée à se prolonger»

Environ la moitié de la Guadeloupe est ainsi concernée par des contraintes ou des interdictions de prélèvements, d'arrosage et de lavage notamment, tandis que le reste du territoire - hormis l'île de Marie-Galante - est placé au stade de «vigilance», sans restriction mais avec un appel à un usage responsable.

La préfecture met en garde contre une situation «amenée à se prolonger», expliquant que «la recharge des nappes est un processus lent qui nécessite plusieurs semaines de pluies 'efficaces'».