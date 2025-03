L'enquête sur la disparition d'Emile Soleil prend un tournant dramatique. Quatre personnes, dont ses grands-parents, sont en garde à vue pour homicide volontaire et recel de cadavre.

Quatre personnes, dont les grands-parents du petit Emile, placées en garde à vue mardi pour homicide volontaire. Photo: AFP

AFP Agence France-Presse

Quatre personnes, dont les grands-parents du petit Emile Soleil disparu en juillet 2023 dans les Alpes-de-Haute-Provence, ont été placés en garde à vue mardi pour «homicide volontaire» et «recel de cadavre», a annoncé le procureur de la République d'Aix-en-Provence dans un communiqué.

«Ce matin, 25 mars 2025, Philippe Vedovini et son épouse, grands-parents d'Emile Soleil, ainsi que deux de leurs enfants majeurs, ont été placés en garde à vue des chefs d'homicide volontaire et recel de cadavre par les enquêteurs de la section de recherches de la gendarmerie de Marseille», déclare le procureur Jean-Luc Blanchon dans un communiqué transmis à l'AFP.

«Ces placements en garde à vue s'inscrivent dans une phase de vérifications et de confrontations des éléments et informations recueillis lors des investigations réalisées ces derniers mois», poursuit le magistrat. «Les enquêteurs procèdent par ailleurs à des opérations criminalistiques en divers lieux du territoire», ajoute le procureur qui précise qu'«une nouvelle communication interviendra à l'issue des actes en cours». L'avocate des grands-parents, Me Isabelle Colombani, a confirmé à l'AFP leur placement en garde à vue. «Je n'ai aucun commentaire à faire, je viens de l'apprendre», a-t-telle déclaré.

Emile, âgé de deux ans et demi, a disparu le 8 juillet 2023, alors qu'il venait d'arriver pour les vacances d'été chez ses grands-parents maternels, dans leur résidence secondaire du hameau du Haut-Vernet, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Malgré plusieurs jours de battues citoyennes et de «ratissages judiciaires», aucune trace de l'enfant n'avait été retrouvée. Pendant neuf mois, l'enquête n'avait rien donné de concret, jusqu'à la découverte fin mars 2024 par une promeneuse du crâne et de dents de l'enfant, à environ 1,7 km du hameau, à 25 minutes de marche pour un adulte.

Les obsèques du garçonnet avaient été célébrées le 8 février dans la basilique de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume (Var), en présence de toute la famille. Le 13 mars, la présence des enquêteurs dans le hameau du Haut-Vernet avait relancé les spéculations. Les gendarmes avaient alors, selon plusieurs médias, saisi une jardinière disposée à l'entrée d'une chapelle du hameau. Le parquet s'était alors refusé à toute confirmation.