Quatre hommes ont été interpellés en France après la mort du militant nationaliste Quentin Deranque. Parmi eux, un assistant d’un député de La France insoumise.

AFP Agence France-Presse

Un assistant parlementaire d'un député de la gauche radicale a été interpellé avec trois autres hommes mardi en France dans l'enquête sur la mort du militant nationaliste Quentin Deranque, a indiqué mardi une source proche du dossier.

Jacques-Elie Favrot est l'assistant parlementaire du député de La France insoumise (LFI), Raphaël Arnault, fondateur du collectif antifasciste dissous La Jeune Garde. Auparavant le procureur de Lyon (centre-est), Thierry Dran avait annoncé l'interpellation de quatre hommes.

