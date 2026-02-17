DE
Militant nationaliste agressé
Un assistant d’un député LFI arrêté après la mort de Quentin Deranque

Quatre hommes ont été interpellés en France après la mort du militant nationaliste Quentin Deranque. Parmi eux, un assistant d’un député de La France insoumise.
Jacques-Elie Favrot est l'assistant parlementaire du député de La France insoumise Raphaël Arnault, ici sur la photo.
Photo: AFP
AFP Agence France-Presse

Un assistant parlementaire d'un député de la gauche radicale a été interpellé avec trois autres hommes mardi en France dans l'enquête sur la mort du militant nationaliste Quentin Deranque, a indiqué mardi une source proche du dossier.

Jacques-Elie Favrot est l'assistant parlementaire du député de La France insoumise (LFI), Raphaël Arnault, fondateur du collectif antifasciste dissous La Jeune Garde. Auparavant le procureur de Lyon (centre-est), Thierry Dran avait annoncé l'interpellation de quatre hommes.

