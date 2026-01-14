Jean-Marc Morandini, animateur sur CNews, a été définitivement condamné pour corruption de mineurs. La Cour de cassation a validé sa peine de deux ans de prison avec sursis, une amende de 20'000 euros et une interdiction professionnelle.

AFP Agence France-Presse

La Cour de cassation a rendu définitive mercredi la condamnation de Jean-Marc Morandini pour corruption de mineurs, pour des messages de nature sexuelle envoyés à trois adolescents entre 2009 et 2016, en n'admettant pas son pourvoi, selon son arrêt consulté par l'AFP.

L'animateur de télévision de 60 ans, qui officie actuellement sur la chaîne CNews, a été condamné le 21 mars 2025 à deux ans de prison avec sursis et 20'000 euros d'amende par la cour d'appel de Paris. Celle-ci a en outre prononcé contre Jean-Marc Morandini une interdiction définitive d'exercer une profession en contact avec des mineurs et confirmé son inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles.