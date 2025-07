Mise en examen dans l'Hérault Une assistante maternelle aurait violé et agressé sexuellement 9 mineurs

Une assistante maternelle dans l'Hérault a été mise en examen et écrouée pour viols et agressions sexuelles sur neuf enfants de 3 à 4 ans. Les faits se seraient déroulés entre octobre 2024 et juillet 2025 à l'école maternelle de Vic-La-Gardiole.

Publié: il y a 49 minutes