La Cour d'appel de Paris a débouté l'animateur Sébastien Cauet, mis en examen pour viols, de ses demandes d'indemnisation après avoir été écarté de l'antenne de la radio NRJ en novembre, ont indiqué les parties vendredi. Cette décision confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris du 7 mai. L'animateur et son groupe de production Be Aware demandaient à être indemnisés, en renonçant à réclamer un retour à l'antenne.

Le groupe NRJ se «félicite de la décision rendue par la Cour d'appel» vendredi dans un communiqué. Be Aware a de son côté fait part de sa «grande déception» dans un autre communiqué. «Ce verdict met en lumière les dérives d'un système où la pression médiatique semble désormais prévaloir sur les principes fondamentaux du droit», poursuit dans ce texte Me Frédéric Lamoureux, avocat de Be Aware et Cauet, connu sous son seul nom.

Quatre femmes l'accusent

Cauet, 52 ans, a été mis en examen le 24 mai par un juge d'instruction parisien pour des viols et une agression sexuelle sur quatre femmes, dont trois adolescentes, entre 1997 et 2014, des accusations qu'il conteste. Il a d'abord été placé sous contrôle judiciaire, avec interdiction de travailler comme animateur radio ou présentateur TV.

La défense a contesté ce contrôle judiciaire et la justice l'a finalement autorisé à reprendre une activité radio et télévision sous réserve qu'il n'y ait «pas de public». L'affaire a éclaté en novembre 2023, après une première plainte contre l'animateur. Fin novembre, la radio avait annoncé «le retrait provisoire» de l'antenne de son présentateur vedette, décision prise «d'un commun accord», selon elle. En janvier, NRJ avait estimé que le contrat avec l'animateur et ses sociétés était caduc.

Accusé de viols, Cauet a plusieurs fois rétorqué être victime de cyberharcèlement, de dénonciation calomnieuse et de tentative d'extorsion de fonds. Il a porté plainte, engendrant l'ouverture de deux enquêtes préliminaires à Nanterre, pour lesquelles il a été entendu fin 2023. L'animateur présentait en semaine l'émission «C'Cauet» depuis 2010 (avec une interruption en 2017-2018).