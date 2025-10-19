Un «braquage» a eu lieu dimanche matin à l'ouverture du Louvre, a indiqué la ministre de la Culture Rachida Dati sur X, le musée annonçant de son côté être fermé pour «raisons exceptionnelles».
«Un braquage a eu lieu ce matin à l'ouverture du Musée du Louvre. Pas de blessés à déplorer. Je suis sur place aux côtés des équipes du musée et de la police. Constatations en cours», a écrit la ministre.
Contacté par l'AFP, son entourage a précisé qu'un ou plusieurs malfaiteurs s'étaient introduits dans le musée. Sollicité, le musée n'était pas joignable dans l'immédiat.
Bijoux dérobés
Plusieurs malfaiteurs ont dérobé des bijoux exposés au musée du Louvre à Paris, avant de prendre la fuite, a appris l'AFP d'une source proche du dossier. Les faits se sont déroulés, selon les premiers éléments de l'enquête, entre 9H30 et 9H40. Le montant du butin est en cours d'évaluation.
Les malfaiteurs seraient venus en scooter et ont utilisé un monte-charge pour accéder à la salle qui les intéressait. Ils étaient munis de petites tronçonneuses, selon une source policière.
Développement suit