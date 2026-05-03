Jean-Luc Mélenchon est attendu ce dimanche au 20H de TF1. Selon la chaîne, il devrait très probablement profiter de cette invitation pour officialiser sa quatrième candidature à l'élection présidentielle.

Jean-Luc Mélenchon sera l'invité du journal de 20H de TF1 dimanche soir, très probablement pour annoncer sa quatrième candidature à l'élection présidentielle, a indiqué la chaîne.

Les élus de La France insoumise (LFI) étaient réunis, dimanche à Paris, pour désigner le candidat du mouvement de gauche radicale à la présidentielle de 2027. Cette candidature devra récolter 150'000 parrainages citoyens, ce qui devrait être une formalité pour le fondateur de LFI.

A la dernière élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon avait échoué à 420'000 voix du second tour, en réunissant 22% des suffrages et en arrivant à la troisième place du premier tour. Une progression par rapport à 2017, où il avait déjà réalisé un bon score (19,58% des voix).

Malgré des sondages qui donnent leur leader facilement battu par le Rassemblement national en cas de duel au second tour, les Insoumis comptent profiter du désordre dans le reste de la gauche, qui bute en grande partie sur la question de la participation, ou non, à une primaire unitaire dont LFI ne souhaite pas entendre parler.

Même si Jean-Luc Mélenchon est une des personnalités politiques les plus clivantes en France, «c'est notre meilleur émetteur, la personne qui mobilise le plus les électeurs», indique un cadre insoumis. «Il a un socle politique, il est bon en débat et il maîtrise les dossiers», ajoute ce même responsable.