Face à l'inflation, McDonald’s baisse ses prix en France

McDonald's France réagit à l'inflation en lançant trois offres à prix réduit dès ce mardi dans ses 1629 restaurants. Objectif: préserver le pouvoir d'achat des clients malgré une pression croissante sur les dépenses.

AFP Agence France-Presse

Dans un contexte d'inflation où les Français font des arbitrages dans leurs dépenses, le géant de la restauration rapide, McDonald's, lance mardi trois offres à prix réduits en France, son deuxième marché derrière les États-Unis, quitte à réduire ses marges.

«Depuis plusieurs semaines ou même plusieurs mois, on entend de nos équipes sur le terrain, de nos franchisés, qu'il y a une pression globale sur le pouvoir d'achat», explique à l'AFP Jo Sempels, PDG de McDonald's France. Il voit de «l'arbitrage au niveau des dépenses» des familles et des jeunes qui «souhaitent passer de bons moments pour compenser ce contexte tendu», selon lui.

Nouveau menu à 5 euros

Un arbitrage qui ne s'est «pas encore» vu sur le chiffre d'affaires, selon lui, mais c'est pour être «proactif et pour finalement essayer d'éviter un impact de tout cela sur (les) ventes» que McDonald's propose à partir de mardi, et au moins jusqu'à la fin de l'année, trois nouvelles offres dans ses 1629 établissements.

Le groupe qui a réalisé plus de 6 milliards de chiffre d'affaires en 2025 en France, propose notamment un nouveau menu, baptisé McDeal, à 5 euros avec davantage de boeuf ou de poulet et un produit supplémentaire par rapport au menu McSmart déjà proposé à 5 euros. «Ce sont les mêmes produits et on n'a rien changé au niveau de la qualité, ni au niveau de l'approvisionnement», assure le PDG. La différence se fera sur la marge des restaurants.

Jo Sempels se défend également de vouloir apporter une réponse à la concurrence de nouveaux fast-foods à bas prix comme Master Poulet ou Tasty Crousty. «Ce n'est pas une proactivité versus les chaînes qui peuvent éventuellement rentrer sur le marché, c'est parce que le consommateur le demande», assure-t-il à propos de sa nouvelle offre. Pour 2026, le groupe prévoit en France «plus ou moins 100 millions d'euros» d'investissement, entre ouverture de nouveaux restaurants et rénovations.



