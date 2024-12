Bayrou a indiqué que son gouvernement serait nommé «avant Noël»

Le Premier ministre François Bayrou a indiqué jeudi aux représentants des forces politiques réunis à Matignon qu'il nommerait son gouvernement "avant Noël", ont affirmé à la sortie plusieurs participants.

Le nouveau locataire de Matignon a fixé ce calendrier, selon le communiste Stéphane Peu et le centriste Hervé Morin, qui s'exprimaient à la sortie de cette réunion ayant duré environ une heure et demie, avec les forces politiques exceptées La France insoumise et le Rassemblement national et ses alliés.

Source: AFP