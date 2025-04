Entre Marine Le Pen et la justice, les Français ont choisi

1/5 Ce dimanche à Paris, une manifestation pour «sauver la démocratie» est organisée par le Rassemblement national. Photo: AFP

Richard Werly Journaliste Blick

C’est le chiffre qui donne le tournis à Marine Le Pen. 61% des Français interrogés, selon un sondage de l’institut Cluster 17 pour «Le Point», approuvent sa lourde condamnation par la justice en première instance, le 31 mars. Difficile, dès lors, de prétendre être une victime soutenue par l’opinion publique, comme la cheffe de file du Rassemblement national (RN, droite nationale populiste) va le répéter ce dimanche à Paris, où son parti a convié ses partisans à une grande manifestation «pour la démocratie».

La réalité est que l’affaire Le Pen n’a pas convaincu les Français, au-delà de son électorat. Deux raisons à cela.

Procès en appel

La première tient au fait que la patronne des députés RN à l’Assemblée nationale a reçu l’assurance que son procès en appel se tiendra dans des délais compatibles avec la présidentielle de mai 2027, ce qui lui laisse ouverte la porte de la course à l’Elysée. La seconde raison tient à la nature des délits qui lui sont reprochés, ainsi qu’à une vingtaine de cadres de son parti. Pour 43% des personnes interrogées, convaincus que la peine prononcée est juste, le «détournement de fonds publics» à hauteur de quatre millions d’euros par le Rassemblement national entre 2004 et 2016, au détriment du Parlement européen (dont il a frauduleusement utilisé des assistants pour des travaux sans rapports avec cette institution) est bien établi.

Possibilité de recours confirmée d’un côté. Faits établis de l’autre. La voie est donc étroite pour Marine Le Pen qui a d’abord mis en scène sa colère après le jugement, lors de son intervention télévisée du 31 mars. L’objectif du RN, selon ses dirigeants, est désormais de montrer avec cette manifestation de dimanche, place Vauban face aux Invalides, l’attachement de ses supporters à une quatrième candidature présidentielle de Marine Le Pen, après trois échecs en 2012 (battue au premier tour) puis 2017 et 2022 (battue au second tour à deux reprises par Emmanuel Macron).

Planche de salut

La vraie planche de salut, pour la dirigeante du RN qui a hérité du parti de son père Jean-Marie (décédé le 7 janvier 2025) est d’ailleurs là: dans le verrouillage de ses soutiens, en vue de la prochaine campagne présidentielle, mais aussi du possible bras de fer à venir si le procès en appel aboutit de nouveau à une condamnation similaire ou proche du jugement de première instance (quatre ans de prison dont deux ferme sous bracelet électronique pour Marine Le Pen, 100'000 euros d’amende et 5 ans d’inéligibilité avec exécution immédiate de cette peine).

L’autre leçon du sondage publié par «Le Point» est en effet que les électeurs RN restent furieux et convaincus que la justice tente d’éliminer leur candidate. 82% d’entre eux trouvent la condamnation injustifiée. C’est ce socle que le parti ne doit pas perdre, quel que soit le candidat final à l’Elysée, s’il veut conserver ses chances d’arriver à la tête du pays.

Le RN peut toujours gagner

Le plus intéressant est de s’attarder sur ce que révèlent les différents sondages publiés depuis le 31 mars sur les raisons du soutien d’une majorité de Français à la justice. La première, selon un sondage du «Figaro» publié dans la foulée du jugement prononcé par le tribunal correctionnel de Paris contre Marine Le Pen et les 23 autres coaccusés est en effet qu’ils ne perçoivent pas la peine d’inéligibilité comme un obstacle à l’accession du RN au pouvoir. En clair: même si la patronne du parti est condamnée, six Français sur dix jugent que son parti peut encore l’emporter! Pour 22% des sondés et 25% des sympathisants RN, ce scénario est même «un atout pour le RN car cela lui permettra de tourner la page Le Pen». Les affirmations sur une justice «guillotine» apparaissent erronées.

L’autre chiffre qui explique l’acceptation du jugement Le Pen est le sentiment très répandu que tous les politiciens sont corrompus. Pour faire simple: normal que la justice condamne la dirigeante du RN puisqu’elle est «comme les autres» sur ce plan-là aussi, avec la différence notable qu’est l’absence d’enrichissement personnel, vu que le «détournement de fonds publics» au détriment du Parlement européen visait d’abord à faire fonctionner le parti (qui ne disposait pas à cette époque d’élus nationaux).

La corruption? Endémique



Pour rappel, 87% des Français pensaient en décembre 2023 que les personnes exerçant des responsabilités sont soit «corrompues» ou «corrompues pour une grande partie d’entre elles», selon un sondage commandité par l’ONG Transparency International. Point important: les Français ayant un niveau de diplôme inférieur au Baccalauréat ont tendance à considérer davantage que les autres que ces différentes catégories sont corrompues. Or c’est dans ces catégories que se recrutent en priorité les électeurs de la droite nationale populiste.

En résumé? Une majorité de Français estiment que 1) que Marine Le Pen n’est pas une victime de la justice 2) que le détournement de fonds publics par le RN est avéré 3) que cela ne change pas fondamentalement les chances électorales de ce parti aujourd’hui normalisé. Une situation que les dirigeants du RN ont intérêt à exploiter, en évitant tout accrochage, et tout débordement susceptible, lors de la manifestation de ce dimanche, d’entamer la «normalité» et la «respectabilité» du premier parti de France.