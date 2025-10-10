il y a 58 minutes

Sébastien Lecornu reconduit à Matignon

Emmanuel Macron a reconduit vendredi soir Sébastien Lecornu comme Premier ministre, quatre jours après sa démission, a annoncé la présidence dans un communiqué. «Le président de la République a nommé Sébastien Lecornu Premier ministre, et l'a chargé de former un gouvernement», a dit l'Elysée sans aucune autre précision après de longues tractations.

«Moine soldat»

Sa réputation d'habile négociateur a été sévèrement mise à l'épreuve ces quatre dernières semaines. Le discret Sébastien Lecornu, «moine soldat» du président Emmanuel Macron, est reconduit à Matignon après en avoir pourtant démissionné et mené des consultations de la dernière chance.

En remettant sa lettre de démission lundi dernier, il était devenu le chef de gouvernement le plus éphémère de la Ve République. Mais dans la même journée, le président Emmanuel Macron lui avait demandé de mener «d'ultimes» négociations qui n'ont pas trouvé d'issue à la crise.

A la tête du ministère des Armées depuis 2022, il a fait de la réserve et de la prudence sa marque de fabrique. Econome de sa parole publique, il se dit lui-même un peu «moine soldat». Et les Français ne l'ont découvert réellement que ces derniers jours, notamment à l'occasion de son passage mercredi au journal de 20H.

Source: AFP