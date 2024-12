Le réacteur le plus puissant de France démarre enfin sa production. Malgré 12 ans de retard et un coût quadruplé, l'EPR de Flamanville représente un tournant pour l'industrie nucléaire française.

Après un retard de 12 ans, le réacteur de nouvelle génération a été connecté au réseau le 20 décembre dans la nuit. Photo: AFP

«Samedi 21 décembre 2024, à 11h48, l'EPR de Flamanville a été connecté au réseau électrique français et a commencé à produire ses premiers électrons. C'est un événement historique pour toute la filière nucléaire française. Le dernier démarrage d'un réacteur en France remonte à celui de Civaux 2, il y a 25 ans», a indiqué le PDG d'EDF, Luc Rémont, sur le réseau social professionnel LinkedIn. Ce raccordement est un «grand moment», a réagi le président Emmanuel Macron dans un message publié également sur LinkedIn.

«Un grand moment pour le pays»

«Grand moment pour le pays. L'un des réacteurs nucléaires les plus puissants du monde, l'EPR de Flamanville, vient d'être raccordé au réseau électrique. Réindustrialiser pour produire une énergie bas carbone, c'est l'écologie à la française. Elle renforce notre compétitivité et protège le climat», a affirmé le chef de l'État.

Ce premier raccordement d'un nouveau réacteur en France depuis 1999 était prévu initialement vendredi matin, mais a été repoussé de plusieurs heures. Il devait se faire à basse charge, à environ 20% de la puissance du réacteur (1 600 mégawatts), pour vérifier que «tout va bien» avant de poursuivre les essais supplémentaires afin d’atteindre 100% de puissance à l’été 2025, a expliqué l’entreprise publique vendredi.

Deux millions de foyers à plein régime

Après le chargement en combustible réalisé en mai et la première réaction nucléaire au sein du réacteur début septembre, le couplage au réseau est la troisième étape de l’entrée en fonctionnement de Flamanville 3, réacteur à eau pressurisée de nouvelle génération, qui doit alimenter en électricité environ deux millions de foyers.

Un premier cycle d’activité industrielle de 18 mois s’annonce, mêlant production et nombreux tests, notamment lors de la montée en puissance.

12 ans de retard, quatre fois le prix initial

Ce lancement d’un réacteur de conception nouvelle, dans le pays le plus nucléarisé au monde (par habitant), était particulièrement attendu après un chantier lancé fin 2007. Il intervient avec 12 ans de retard par rapport au calendrier initial, en raison d’aléas techniques – défauts de soudures, défaut dans l’acier de la cuve –, mais aussi à cause de la complexité du chantier et des pertes de compétences dans la filière nucléaire française, expliquées par la pause dans la construction nucléaire.

Avec ces délais, la facture de Flamanville 3 a explosé, atteignant désormais 13,2 milliards d’euros, soit près de quatre fois le devis initial de 3,3 milliards. En 2020, la Cour des comptes l’avait évaluée à 19 milliards, en incluant les «surcoûts de financement».

L'EPR, réacteur nouvelle génération

L’EPR, réacteur à eau pressurisée de nouvelle génération, est le quatrième de ce type installé dans le monde (après deux en Chine et un en Finlande), et le 57ᵉ du parc nucléaire français. Né en 1992 d’une entreprise commune entre le groupe français Framatome (devenu Areva) et l’allemand Siemens, il avait reçu un premier feu vert officiel de la France en 2004.

Après une pause dans le recours à l’atome civil, la France a décidé en 2022, sous l’impulsion d’Emmanuel Macron, de relancer le secteur nucléaire en commandant six nouveaux réacteurs à EDF (et huit supplémentaires en option).

Mais le cadre budgétaire pour ces projets reste incertain. Selon le quotidien économique Les Échos, EDF a réduit son enveloppe dédiée aux travaux préparatoires pour 2025, la faisant passer de 2 milliards d’euros à une fourchette de 1,1 à 1,3 milliard. Une information confirmée par une source interne à EDF, bien que la direction réfute et affirme que les montants ne sont pas encore décidés, en attendant la définition des modalités du programme.