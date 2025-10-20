L'incendie s'est déclaré au petit matin. (Image prétexte) Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

AFP Agence France-Presse

Quatre personnes sont décédées lundi dans l'incendie d'un immeuble de dix étages du 3e arrondissement de Lyon, qui s'est déclenché vers 5h10 du matin a annoncé la préfecture du Rhône. Le feu a été éteint vers 7h. Dix autres personnes ont fait l'objet d'examens par les secours et un gymnase a été ouvert par la ville de Lyon pour accueillir les personnes impliquées, précisent les autorités.

