Un homme de 31 ans a été abattu par balles dimanche soir à Vaulx-en-Velin, près de Lyon. Les faits, survenus près d’un point de deal, font l’objet d’une enquête pour homicide en bande organisée.

AFP Agence France-Presse

Une enquête est ouverte après la mort d'un homme tué par balles dimanche soir à Vaulx-en-Velin (Rhône), au nord-est de Lyon, a indiqué lundi le parquet de Lyon.

L'homme de 31 ans a été touché à deux reprises et est décédé sur place, vers 22h00. L'enquête, pour homicide volontaire en bande organisée et association de malfaiteurs en bande organisée, a été confiée à la Direction de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS) du Rhône, précise le parquet.

Pas une première dans le quartier

Les faits se sont déroulés dans le quartier du Mas-du-Taureau, à proximité d'un point de deal, selon une source proche du dossier.

Le 19 décembre, un homme avait été grièvement blessé par balles dans ce même quartier. Une quinzaine de douilles avait été retrouvée sur les lieux. En avril 2025, un mineur avait été tué par balle dans le même quartier.