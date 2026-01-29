Quatre mineurs de 14 et 17 ans ont été incarcérés pour avoir séquestré et torturé une adolescente de 15 ans dans un sous-sol près de Lyon, selon le parquet. Un homme de 19 ans est également mis en examen pour complicité.

AFP Agence France-Presse

Deux filles de 14 ans et un couple de 17 ans, suspectés d'avoir séquestré et torturé une adolescente de 15 ans dans un sous-sol, ont été mis en examen et incarcérés, a indiqué jeudi le parquet de Lyon.

La victime, placée dans un foyer d'Annecy, avait accompagné dimanche son ex-petit ami de 17 ans jusqu'à un appartement d'Oullins-Pierre-Bénite, dans la banlieue de Lyon, où se trouvaient trois filles, dont la nouvelle petite amie du garçon, avait indiqué à l'AFP une source proche du dossier.

«Déchaînement de violences»

Elle a d'abord «subi un premier véritable déchaînement de violences» avant d'être emmenée dans un sous-sol, selon cette source. L'une des adolescentes lui alors a planté un couteau dans la cuisse, une autre a aspergé son corps du contenu d'un extincteur, la brûlant gravement, avant que le groupe ne la déshabille et lui entaille le dos à de multiples endroits.

Blessée à la cuisse et souffrant de lacérations dans le dos, la victime avait réussi à s'échapper et avait été trouvée par des passants lundi à l'aube, errant ensanglantée dans une rue. Les pompiers l'avaient immédiatement prise en charge et transférée à l'hôpital.

Interpellés lundi et placés en garde à vue, les trois filles et le garçon adolescents ont été mis en examen mercredi par un juge pour enlèvement et séquestration avec acte de torture ou de barbarie, notamment, et placés en détention provisoire, a précisé le parquet de Lyon. Des vidéos filmées par les quatre jeunes, qui n'étaient pas connus des services de police, ont été saisies. Un majeur de 19 ans soupçonné d'avoir conduit la victime et certains suspects sur le lieu de la séquestration, a été mis en examen pour complicité et placé sous contrôle judiciaire.